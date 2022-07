Francesca Pascale scende in campo: "Se vincono i sovranisti..." Siluro al centrodestra

23 luglio 2022 a

Uno schiaffo al centrodestra a trazione sovranista quello assestato da Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e fresca di nozze con Paola Turci dopo l'unione civile celebrata a Montalcino. "Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti”, ha scritto in un post di Instagram accompagnato dagli hashtag #maiconisovranisti, #viadallitaliasubito, #elezioni2022. Insomma, Pascale è pronta a lasciare l'Italia se Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e la Lega di Matteo Salvini (che in passato ha spesso attaccato sui social) dovessero vincere le elezioni (in coalizione con Forza Italia...). A rincarare la dose la foto a corredo del post, un pacchetto di sigarette di cannabis mentre dietro si intravede una spiaggia.

Nei giorni scorsi i nomi di Paola Turci e Francesca Pascale erano tornati d'attualità per una possibile partecipazione a Ballando con le stelle, lo show di danza condotto da Milly Carlucci. Ma in una storia di Instagram, Pascale aveva bollato come fake news l’indiscrezione. Oggi l'entrata a gamba tesa nella campagna elettorale, già partita in vista del voto del 25 settembre dopo la caduta del governo di Mario Draghi, a cui sono mancati oltre a quelli del M5s i voti di Lega e Forza Italia. E da qui al giorno del voto è lecito aspettarsi altri post al vetriolo contro i "sovranisti" al potere.