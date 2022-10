I figli di Berlusconi e i veleni su Fascina. Quel precedente della Pascale nel 2016

Anche la compagna nel Cav ritenuta responsabile della figuraccia al Senato. E tra gli affetti di Silvio cala il gelo

I figli di Silvio Berlusconi sono intervenuti direttamente dopo la debacle del padre al Senato per riportarlo a più miti consigli e spingerlo alla pace con Giorgia Meloni. E nel mirino della prole - di Maria e Pier Silvio, soprattutto - ci sarebbero i falchi di Forza Italia. Licia Ronzulli, innanzitutto, Ma anche la compagna Marta Fascina.

E' un retroscena bomba quello vergato su Repubblica. Perché getta uno squarcio sulla possibile spaccatura in seno agli affetti più grandi di Berlusconi. Il giornalista Filippo Ceccarelli ricorda che da questo punto di vista c'è un precedente. Risale al 2016. Quando un Berlusconi spremuto dall'ennesima campagna elettorale ebbe una serie di problemi al cuore e fu costretto a subire un'operazione all'aorta.

All'epoca la figlia Marina andò su tutte le furie e se la prese con chi, a suo dire, aveva costretto il papà a un simile tour de force. Ovvero il cerchio magico di allora, composto innanzitutto da Maria Rosaria Rossi e Francesca Pascale. Non a caso alla prima fu dato subito il benservito da tesoriera del partito. Mentre la seconda avrebbe rotto dopo qualche anno con il Cavaliere.

Al posto della Rossi fu insediata Licia Ronzulli. Dopo qualche anno anche sul fronte sentimentale si passò da Pascale a Fascina. Eppue i figli erano già intervenuti per impedire che il "finto" matrimonio di qualche mese fa si trasformasse in nozze vere. Con potenziali scossoni alla spartizione dell'impero finanziario dell'ex premier. Un segno del fatto che la presenza di Fascina accanto a Berlusconi è tollerata dai figli, non certo esaltata. E la figuraccia del Senato - in cui anche la deputata avrebbe avuto un suo ruolo nel dare cattivi consigli al fidanzato - avrebbe peggiorato il quadro.