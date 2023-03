Omibus, De Masi gela Conte: è Schlein la leader dell'opposizione

16 marzo 2023 a

Elly Schlein ha rubato la scena a Giuseppe Conte nel question time della Camera con la premier Giorgia Meloni. Si è innescata una sorta di battaglia a sinistra e ora di fatto la segretaria del Pd è la vera leader dell'opposizione. Ad ammetterlo sono anche personaggi che da tempo gravitano nella galassia grillina come il sociologo Domenico De Masi, intervenuto giovedì 16 marzo a Omnibus, il programma di La7. "Ieri è stata una bella metafora dei cambiamenti in atto, c'erano due donne invece di due uomini che battagliano in modo anche più frontale di quanto hanno fatto i maschi in questi anni. Credo che sia la prima volta la storia repubblicana", commenta De Masi.

Insomma, Schlein è oggi il vero leader dell'opposizione? "Non c'è dubbio, magari può cambiare col tempo però è un momento in cui tutti i media sono su di lei che è la novità. I giornali internazionali parlano prevalentemente di lei in questo momento", ammette il sociologo secondo cui c'è una "contrapposizione interessante" tra le biografie di Schlein e di Meloni, viste le "differenze enormi, fin dagli asili alle università frequentate".

Su quanto avvenuto ieri alla Camera, ci sono poi elementi interessanti per le alleanze nella galassia dell'opposizione: "La sinistra ha applaudito pochissimo Schlein, però anche a destra è come se ognuno dei partiti di maggioranza avesse applaudito soltanto" i propri esponenti. Comunque sia, "l'avvento della destra al governo costringe la sinistra a cambiare passo e costringe il quadro politico a chiarirsi" commenta De Masi, e "costringe soprattutto la politica riprendere la prevalenza sulla sull'economia" al contrario di quanto avvenuto con il governo di Mario Draghi. In generale, "siamo in una situazione nuova e finalmente molto più conflittuale perché secondo me in una democrazia i punti di vista devono essere ben distinti", afferma il sociologo.