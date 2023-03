Agorà, Francesco Paolo Sisto umilia il Pd: la rincorsa al M5s è imbarazzante

16 marzo 2023 a

Question time, il giorno dopo. Commentatori e politici si misurano sul confronto in Parlamento tra i due leader di maggioranza e opposizione. Giorgia Meloni e Elly Schlein si sono affrontate alla Camera dei deputati e i dem hanno già iniziato la loro goffa rincorsa ai grillini. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Agorà" in onda il 16 marzo su Rai3.

"La maggioranza ha una squadra unita, nell'opposizione si vede che c'è una gara imbarazzante. Schlein sta cercando di prendersi la leader sui temi del 5S." Francesco Paolo Sisto #agorarai #16marzo pic.twitter.com/VYsnnbNFyR — Agorà (@agorarai) March 16, 2023

"La partita è appena iniziata - ha detto Francesco Paolo Sisto - Con una squadra compatta che è quella della maggioranza. E infatti su tutti i punti noi siamo d'accordo. Nelle opposizioni, invece, si vede che c'è una lotta per chi è in prima linea e per chi è a capo. Insomma per chi gioca la partita principale. Questa rincorsa tra Pd e M5s è stata evidente e imbarazzante. I 5Stelle non hanno applaudito la Schlein e questo la dice lunga sul malumore che l'intervento di Schlein ha creato sui Cinque Stelle. Perché il tentativo è quello di prendersi la leadership sui temi dei Cinque Stelle. E questo è un tema che trovo molto interessante: vedere a confronto la compattezza della maggioranza e l'opposizione che si rincorre continuamente".