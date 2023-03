Dimartedì, Luca e Paolo sotterrano la sinistra: "E questa vignetta?"

15 marzo 2023 a

La sinistra si indigna ogni tre per due, ma solo quando le fa comodo. L'ultimo caso è quello della vignetta apparsa ieri sul Fatto quotidiano a firma dell'illustratore Francesco Federighi: una caricatura di Elly Schlein a dir poco feroce ma, per l'appunto, una caricatura che per definizione "della Treccani", fanno notare Luca e Paolo nel corso di Dimartedì su La7, è un ritratto che accentua in modo ridicolo l'aspetto del soggetto. Per il Pd e vari esponenti della sinistra però non si può fare la caricatura della neo segretaria dem. "Finirà che le vieteranno", scherzano ma non troppo i due comici che passano in rassegna le vignette più dissacranti ed "estreme" del recente passato che, quando prendevano di mira esponenti avversari, non provocavano la sdegnata reazione della sinistra come in questo caso.

"Forattini disegnava Spadolini nudo con un pene piccolissimo", ricordano i comici che mostrano anche una vignetta violentissima del disegnatore su Donald Trump: "E nessuno si è lamentato, anche perché la satira è questa qua". Luca e Paolo mostrano poi le vignette choc di Vauro sul presidente della Camera Lorenzo Fontana raffigurato come un escremento: anche qui la sinistra muta. Senza contare le "battute sulla gobba di Andreotti o l'altezza di Brunetta". Insomma, la libertà di espressione e di satira viene evocata solo quando fa comodo.