Dimartedì, incredibile Fornero: accuse choc a Meloni-Salvini. Sallusti sbotta: è Scherzi a parte?

Elsa Fornero ne dice di tutti i colori a Giorgia Meloni e Matteo Salvini tra gli applausi del pubblico in studio a Dimertì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, E Alessandro Sallusti sbotta: "Siamo a Scherzi a parte?". L'attacco dell'ex ministra del governo di Mario Monti parte dalla "mancanza di leadership" di Meloni, rea secondo Fornero di non riuscire a contenere i ministri "meno preparati, che combinano guai" all'interno del governo. Come prevedibile, si unisce al coro delle critiche per il karaoke alla festa dei 50 anni di Salvini: "Ma come è potuta andarci dopo ciò che era successo" a Cutro?. Poi è la volta del leader della Lega: "Ho sempre pensato che in quanto a testa potesse averne di più, ma ora sono convinta che ha zero cuore".

Il direttore di Libero non ci sta e dopo aver manifestato la sua disapprovazione con gesti eloquenti mentre parlava Fornero, prende finalmente la parola: "A me sembra di essere a Scherzi a parte, non a Dimartedì. Prima abbiamo sentito il neo presidente del Pd" Stefano Bonaccini "pontificare sul mondo, vorrei ricordagli che tre mesi fa ha fatto un frontale contro gli italiani" alle elezioni politiche "e che un mese fa lo ha fatto con i suoi elettori" alle primarie del Pd. Insomma, "non gli credono gli italiani e nemmeno i suoi elettori". E Fornero? "Ha parlato di leadership... Vorrei ricordarle che ha fatto una riforma delle pensioni che dopo dieci anni siamo ancora qui a cercare di mettere una pezza per quanti italiani ha lasciato per strada. E in quanto al cuore, durante il suo governo sono morti migliaia di migranti che nessuno si è sognato di metterle sulla coscienza quando comandava lei", conclude Sallusti. L'ex ministra allora si limita a dire che non ha mai comandato: "Ho servito il mio Paese".