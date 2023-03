Dimartedì, il sondaggio di Pagnoncelli spiazza tutti: doppia mazzata per il Pd

15 marzo 2023 a

Tornano i sondaggi di Nando Pagnoncelli a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Dalle polemiche sui migranti al caso surreale delle polemiche per il karaoke alla festa di compleanno di Matteo Salvini, fino al nuovo Pd di Elly Schleini: il sondaggista nella puntata di martedì 14 marzo snocciola i numeri del consenso degli italiani. Il direttore di Ipsos parte dalla valutazione del governo di Giorgia Meloni. La premier "è all'altezza della situazione?", è la domanda. "I giudizi sono ovviamente polarizzati. Il 42 per cento ritiene che non sia all'altezza, mentre il 41 sì - spiega Pagnoncelli - i giudizi sono ovviamente influenzati dall'orientamento politico. Qui l'ago della bilancia lo fa l'elettorato astensionista che come sappiamo il gruppo più numeroso nel paese".

Il sondaggista ha poi chiesto al suo campione di dare una valutazione su alcune frasi relative al video diffuso sulla festa per i 50 anni di Salvini durante la quale ha cantato insieme a Meloni e su cui si è scagliata la sinistra. "Per il 44% è stata una brutta scivolata e sarebbe stato meglio evitare questo episodio, ma il 40% ritiene che non ci sia stato nulla di male e che in realtà è stata più una polemica strumentale, mentre il 16% non si espresso", spiega il sondaggista. Insomma, neanche questa polemica mossa dalla sinistra ha "sfondato" nel Paese.

Sui primi passi di Elly Schlein come segretaria dem, Pagninceelli spiega che "per il 42% rappresenta un'opportunità di rinascita del Pd, un 31% ritiene che sia un'altra leadership destinata a durare poco tempo". Tra la strategia di opposizione al governo e l'elezione di Schlein, insomma, le ultime mosse dei dem lasciano più che freddi gli italiani e gli stessi elettori del Pd.