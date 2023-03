Stasera Italia, Bassetti smonta l'inchiesta Covid: un danno per tutto il Paese

08 marzo 2023 a

L’inchiesta sui primi mesi della pandemia di Covid non piace affatto a Matteo Bassetti. Il Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova è ospite in studio della puntata dell’8 marzo di Stasera Italia, il programma televisivo condotto da Barbara Palombelli su Rete4, e si è scagliato contro i magistrati della Procura di Bergamo per la loro indagine, che avrà delle conseguenze devastanti per l’intera nazione - “Questo esercizio che la Procura sta facendo provocherà dei danni che rimarranno per sempre in questo Paese se poi porterà in tribunale i miei colleghi. Sapete quale sarà il problema? Che nessuno prenderà più una decisione in questo Paese, perché io stesso sono andato a mani nude davanti al primo malato e mi sono chiesto come potevamo curarlo. Non avevamo nessuna evidenza e abbiamo tentato e menomale che lo abbiamo fatto, perché - specifica l’infettivologo ligure - abbiamo scoperto tante cose, che l’eparina era importante, che potevamo usare gli antivirali e degli altri farmaci”.