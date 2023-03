Stasera Italia, Pietro Senaldi sui migranti: basta bugie

06 marzo 2023 a

La tragedia di Crotone è avvenuta ormai molti giorni fa. Ma politici e commentatori si misurano ancora con le misure necessarie per evitare che avvengano simili massacri del mare. Se n'è parlato nella puntata di "Stasera Italia" in onda il 6 marzo su Rete4. In collegamento c'era Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che smaschera le bugie della sinistra in tema di immigrazione legale e clandestina.

"Basta con la bugia che se l'immigrazione non è clandestina non produce reati"@PSenaldi interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/jYc7IUiusQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 6, 2023

E' evidente che, con un governo che ha salvato 25mila profughi, alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza non si respira un clima per cui non vanno salvate le persone. Secondo me Cuperlo lo sa bene. Basta con la bugia che se l'immigrazione non è clandestina non produce reati. Non è vero. E' statisticamente provato che non è vero".