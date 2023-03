Stasera Italia, “Pd agonizzante”. Feltri già boccia Schlein: non andrà lontano

01 marzo 2023 a

Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, figura tra gli ospiti della puntata del 1 marzo di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e commenta l’esito delle primarie del Partito Democratico, un voto che ha stabilito che sarà Elly Schlein a raccogliere l’eredità di Enrico Letta: “Non c’è dubbio che sia una novità, come è stata una novità Giorgia Meloni adesso è una novità avere un segretario femmina del Pd. Io credo che al di là della femmina e del maschio questo partito sia in fase agonica, mi auguro che lei magari riesca a fare dei salvataggi, ma lo ritengo molto improbabile, anche avendo sentito alcuni suoi discorsi, che mi sembra che non possano portare molto lontano”.

Nel corso della giornata Feltri è invece intervenuto su Twitter commentando il tema migranti: “Ma se il Pakistan e l’Aghanistan sono paesi schifosi la colpa non è degli italiani ma dei pakistani e degli afghani che poi dobbiamo soccorrere quando navigano su carrette del mare. La società la fanno gli uomini che se non sono civili fanno solo disastri”. Poi ancora: “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano ‘partire è un po’ morire’. State a casa vostra”.