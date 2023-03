Stasera Italia, Sgarbi sui migranti: facciamo un patto con Libia e Tunisia

02 marzo 2023 a

L'emergenza migranti sta mettendo in crisi la classe politica europea. Tutti si chiedono come affrontare l'enorme flusso di migranti che si riversa sulle coste meridionali del continente europeo. Dopo la tragedia di Crotone, anche il governo sta pensando come intervenire e, tra le ipotesi, c'è quella di strinfere accordi con i Paesi da cui partono i migranti. Discorso analogo è quello fatto da Vittorio Sgarbi nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 2 marzo su Rete4. Secondo Sgarbi bisogna agire attraverso vere e proprie Organizzazioni Governative in base al flusso di migranti che è possibile accogliere nel nostro Paese.

"Ogni anno abbiamo bisogno di 400mila persone, perchè allora continuare con le Ong? Facciamo delle Organizzazioni Governative in un patto bilaterale con Tunisia e Libia"@VittorioSgarbi interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/DKnwF8slby — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 2, 2023

"Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha detto che noi abbiamo bisogno ogni anno di 300-400mila persone, il che vuol dire che ogni anno noi possiamo accogliere un numero così alto - ha detto Sgarbi - Perché allora continuare con le Organizzazioni Non Governative le quali si muovono da un lato per salvare, dall'altro lato probabilmente per fare accordi con gente disperata? Creiamo, invece, Organizzazioni Governative in un patto bilaterale con Libia, Tunisia e gli altri Paesi da cui partono i disperati per caricare il numero di persone per le quali è già stabilito che c'è un lavoro".