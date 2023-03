Otto e mezzo, siparietto tra Massimo Cacciari e Francesca Reggiani su Schlein

06 marzo 2023 a

Siparietto su Elly Schlein. Protagonisti sono stati il filosofo Massimo Cacciari e Francesca Reggiani ospiti della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 6 marzo su La7. Tutto è iniziato da una barzelletta di Francesca Reggiani che prende spunto dall'elezione della neo segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. "Elly Schlein è nata e ha studiato in Svizzera - ha detto Reggiani mentre parlava con Lilli Gruber - E noi in Italia abbiamo un grosso problema con le regole: l'italiano le ha sempre patite. Insomma non è che in Svizzera si fa come qui da noi, un tanto al chilo. Magari da una cuccia dei cani in giardino si tira su un tramezzo e poi una villetta a due piani".

E' a quel punto che interviene Massimo Cacciari che interrompe Reggiani: "Per questo dicevo che Schlein non era l'anti-Meloni - Perché da una parte ci sta la Garbatella e dall'altra la Svizzera. E le assicuro che in Italia ci sono più Garbatelle che Svizzere". Francesca Reggiani incassa la frecciata e continua a raccontare la sua barzelletta: "Quando arriva quello del catasto del Comune dice "signora ma lì non c'era la cuccia del cane? E la signora: e che dovevo fa? Il cane è morto!".