Otto e mezzo, “vogliono accorciare la guerra”. La profezia di Caracciolo spiazza Gruber

Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, è ospite dell’edizione del 3 marzo di Otto e mezzo, il programma televisivo serale di La7 condotto da Lilli Gruber, e fa un’analisi della situazione del conflitto tra Russia e Ucraina, una guerra che dipende tanto dalle decisioni che vengono prese dagli Usa: “La novità è che gli americani hanno deciso di accorciare i tempi della guerra, bisogna vedere se ci riusciranno... Per loro il problema della Cina è leggermente più importante di quello della Russia. Detta in maniera molto pratica l’industria militare americana non può dalla mattina alla sera produrre, per decisione di Joe Biden, quello che servirebbe per armare gli ucraini oltre un certo limite. Quindi il Pentagono dice che loro la guerra eventualmente la farebbero con la Cina, non con la Russia, quindi non capiscono perché devono dare le armi per combattere i russi non avendo poi niente in magazzino per una guerra con la Cina”.

“Quindi una fine del conflitto si sta avvicinando?” la domanda sorge spontanea a Gruber, ma Caracciolo la spiazza: “No, io spero di sì, ma questa scelta americana avrà qualche difficoltà a concretizzarsi, i russi ci hanno un po’ preso gusto e gli ucraini dicono ‘vabbè di che cosa abbiamo parlato fino ad ora?’”.