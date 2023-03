Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani contro la sinistra: fanno sciacallaggio

02 marzo 2023 a

Da molte parti della sinistra si accusano governo e uomini dei soccorsi di non aver fatto l'indispensabile per salvare le vite dei migranti al largo di Crotone. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 2 marzo. Ospite in studio era Giuseppe Cruciani che ha puntato il dito contro lo sciacallaggio della sinistra.

"Come si fa a dare la colpa della morte di 70 persone al ministro dell'Interno dicendo che non siamo intervenuti e che c'è un'omissione di soccorso? Cioè, a questo punto, uno dovrebbe andare in Procura e presentare una denuncia per omicidio. Addossare a una persona la responsabilità di avere portato all'uccisione delle persone penso che sia un livello di sciacallaggio folle. Cioè siamo a livello di sciacallaggio puro rispetto al fatto che i morti ci sono sempre stati. I veri responsabili sono i trafficanti di esseri umani".