Dritto e rovescio, Conte semina il panico: invieremo truppe in Ucraina

Giuseppe Conte semina il panico in tv sul conflitto in Ucraina. Il leader del Movimento Cinque Stelle è stato in collegamento con lo studio di "Dritto e rovescio" nella puntata andata in onda il 23 febbraio. Conte ha espresso dubbi sul futuro della guerra in Ucraina e soprattutto ha fatto la sua profezia: la guerra durerà anni e, molto presto, all'Italia verrà chiesto l'invio di truppe.

"Stiamo parlando di missili a lunga gittata ma attenzione che la discussione è già aperta - ha detto Conte a Paolo Del Debbio - Meloni non ci ha ancora confessato che cosa si è detta veramente con Zelensky. Il presidente dell'Ucraina sta chiedendo aerei da combattimento e il viceministro degli Esteri meloniano ha già detto che li possiamo mandare. Tra l'altro non trovandosi neppure d'accordo col ministro degli Esteri Tajani. Insomma dicono tutto e il contrario di tutto. Non mi faccia fare facili presagi ma il passaggio successivo sarà l'invio di truppe. Io non voglio tornare nella sua trasmissione e dire: l'avevamo detto. Perché ormai in Ucraina sono ammassati tanti arsenali militari ma mancano gli uomini. Quindi il problema delle truppe, ve lo dico, è già attuale. La prospettiva ce la spiegano gli strateghi militari. Le più alte autorità militari statunitensi ci dicono che stiamo abbracciando una guerra che potrà durare anni e anni, anche vent'anni. Com'è stato in Afghanistan".