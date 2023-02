Dritto e rovescio, Feltri show: Conte? Vorrei che sparisse. E su vino e grilli...

09 febbraio 2023 a

a

a

Vittorio Feltri show a Dritto e rovescio. Ospite di Paolo Del Debbio nella trasmissione di Rete 4, il direttore editoriale di Libero commenta la battaglia del Movimento 5 stelle contro la riforma del reddito di cittadinanza voluta dal governo di Giorgia Meloni. In onda vanno i giudizi sprezzanti di Giuseppe Conte sull'azione dell'esecutivo, con l'ex avvocato del popolo che traccia, a suo dire, un bilancio estremamente negativo caratterizzato da una manovra finanziaria recessiva: "Nei primi 100 giorni il governo è rimangiato tutte le promesse, è coerente solo nella lotta ai poveri con lo smantellamento del reddito di cittadinanza, ma questo provocherà un disastro sociale", le parole del capo grillino.

Sondaggi, "iI dato da tenere d'occhio..." Panico M5s: cambia tutto a sinistra

Cosa risponde Feltri? "Non ho niente contro Conte, mi basterebbe che sparisse..." è la stoccata del direttore che provoca l'ovazione del pubblico nello studio. Del Debbio non ce la fa neanche a continuare per le risate: "Difficile proseguire le interviste...". Si torna seri e si parla delle gabbie salariali, il meccanismo che lega gli stipendi al costo della vita che cambia da zona a zona. "Se a Campobasso prendi un monolocale in affitto spendi 300 euro, a Milano arrivi a mille. Ma come fai i in questo paese a parlare di gabbie salariaali per gli insegnanti, si inca**ano tutti."

"Prima ancora di cominciare". Così Feltri cancella Sanremo

Insomma, è impossibile anche "politicamente, perché la gente si è annoiata della politica. Se uno incontra un politico, se avesse la possibilità metterebbe mano alla pistola... Meloni ha suscitato simpatia e il popolo è in sintonia con lei, poi vediamo cosa sarà in grado di fare", commenta Feltri.

“Super fan”. La gaffe di Merlino non smuove Feltri: la risposta che la gela

Il discorso verte sulle ultime trovate dell'Europa, a partire dalle etichette "nuoce gravemente alla salute" sulle bottiglie: "Il vino fa male a chi non lo beve... È triste, si ammala e muore presto, si becca anche il Covid" afferma il direttore mandando in estasi il pubblico di Dritto e rovescio. "Io la sera prendo un anche un goccetto di whisky, disinfetta la gola e il Covid va a fare in c**o!". E i grilli per uno alimentare? "Se li trovi saltellanti in una trattoria fanno chiudere il locale, perché dovremmo metterli nel piatto? Non li mangio, andate a morire ammazzati" conclude con lui pubblico in visibilio.