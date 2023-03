“Sprofondato nella depressione”. Ed Sheeran sconvolto dal tumore della moglie in gravidanza

01 marzo 2023 a

Un male che può colpire tutti. Ed Sheeran ha rivelato di essere «sprofondato» nella depressione lo scorso anno, dopo che a sua moglie era stato diagnosticato un tumore mentre era in piena gravidanza e dopo che il suo amico Jamal Edwards è morto improvvisamente all’età di 31 anni. Il cantante lo ha rivelato annunciando l’uscita di “-” Subtract, un album scritto su «uno sfondo di dolore e speranza». In quel periodo infatti a Cherry Seaborn, sua fidanzata fin dall’adolescenza che ha sposato nel 2019, era stato diagnosticato un tumore mentre era incinta del loro secondo figlio, non trattabile in alcun modo finché non avesse partorito. Inoltre, sempre in quei mesi Sheeran era in tribunale ogni giorno per affrontare un processo per copyright. L’impatto devastante di quegli eventi «ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica», ha rivelato il cantante in una nota scritta a mano pubblicata sui social.

Di conseguenza, ha scartato «centinaia» di canzoni che aveva scritto per il suo prossimo sesto album. Seaborn ha dato alla luce la seconda figlia della coppia lo scorso maggio. L’album è stato a lungo pianificato come la conclusione dell’«era matematica» di Sheeran. Ma l’intero progetto è stato riscritto in una settimana, mentre l’artista «stava attraversando una spirale di paura, depressione e ansia» lo scorso febbraio. «Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria», si è sfogato il musicista, che ha spiegato di avere «sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri» nell’arco di una sola settimana.