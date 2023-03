Maurizio Costanzo, 70 milioni di eredità a Maria De Filippi e i figli

01 marzo 2023 a

a

a

Maurizio Costanzo è morto lo scorso venerdì a 84 anni e il Corriere della Sera analizza l’eredità che lascerà alla famiglia. Secondo il quotidiano il patrimonio del giornalista ammonterebbe a circa 70 milioni di euro, una cifra che andrà divisa tra sua moglie, Maria De Filippi, e i suoi tre figli Saverio, Camilla e Gabriele. A livello immobiliare Costanzo possedeva due appartamenti del quartiere Prati di Roma: di queste case il conduttore ha l’usufrutto mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice di Amici. Repubblica riferisce poi di una proprietà in provincia di Grosseto, vicino alle terme di Saturnia, dove Costanzo amava spesso andare. Costanzo aveva poi un’altra casa a Località Poderi di Sotto da 150 metri quadri. Nella stessa zona aveva anche diversi terreni, ma in questo caso la nuda proprietà è in capo ai figli Saverio e Camilla.

Maria De Filippi non va in onda. Quando torna in tv

Oltre alle proprietà immobiliari il patrimonio di Costanzo era formato anche da numerose proprietà intellettuali. Mino Reitano, Alex Britti, Andrea Bocelli e soprattutto Mina sono alcuni dei cantanti di cui ha scritto alcuni dei testi, con la più celebre canzone che è rappresentata da “Se telefonando”. E ora tutto passerà al resto della sua famiglia che lo ha pianto nel funerale andato in scena lunedì a Roma a Piazza del Popolo.