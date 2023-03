Daniele Scardina in prognosi riservata. Il pugile operato dopo intervento d'urgenza

01 marzo 2023 a

Daniele Scardina in condizioni stabili. Il pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano. L’intervento «eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione».

Delle condizioni fisiche di King Toretto (questo il suo soprannome) si è occupata anche l'Organizzazione Pugilistica Italiana che sta seguendo da vicino l'evolversi del quadro clinico dell'atleta. «Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’équipe medica - così l’Opi, Organizzazione pugilistica italiana, in merito alle condizioni di salute del pugile - Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Forza Daniele, continua a lottare».