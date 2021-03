Verissimo, Daniele Scardina e lo sfogo sulla ex Diletta Leotta: "Una storia vera, adesso..."

Giada Oricchio 28 marzo 2021 a

A “Verissimo” Daniele Scardina, vero nome di King Toretto, dice addio all’amata Diletta Leotta: “E’ fidanzata, le auguro il meglio”. Il pugile Daniele Scardina, italiano di Rozzano, ma in pianta stabile a Miami, fresco vincitore del titolo europeo Supermedi, è stato ospite di “Verissimo” nella puntata in onda sabato 27 marzo e si è fatto conoscere al pubblico per la grande fede, l’amore per la mamma (“è il mio esempio e la mia forza”) titubante all’inizio per la sua decisione di fare il pugile, e la determinazione di vincere il titolo mondiale della sua carriera. Ma nel suo recente passato c’è stato un grande amore, quello per la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, oggi fidanzata con l’attore Can Yaman (almeno sulle riviste patinate).

Silvia Toffanin gli ha chiesto: “Cosa ha rappresentato per te quella storia?” e il boxer, già ballerino di “Ballando con le Stelle”, ha ammesso serafico e con una punta di malinconia: “E’ stata una storia bellissima, eravamo complici in tutto, siamo stati bene, era una storia vera, è stato un bel periodo ed ero innamorato. Ora non ci sentiamo più, però le voglio bene, la rispetto tantissimo, è una grande donna. Se so che è fidanzata? Eh sì, le auguro di essere felice”. Letto il leggero imbarazzo sul volto del suo ospite, la Toffanin ha preferito andare oltre: “Qual è il sogno nel cassetto una volta terminata l’attività sportiva?” e Scardina: “Hollywood, il cinema americano, quello mi piacerebbe molto, ma ora sono super focalizzato a diventare campione del mondo, vorrei essere un esempio per l’Italia e per il mondo”.

