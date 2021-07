Daniele Scardina e Cristina Buccino: ecco cosa c'è dietro la rottura. La spifferata di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 28 luglio 2021 a

Un’altra bomba del settimanale Chi. Adesso spuntano le indiscrezioni sulla rottura tra Daniele Scardina e Cristina Buccino (che avevano fatto coppia fissa fino a poche settimane fa). Un addio clamoroso, che ha mandato in malora un gossip brillante per l’estate 2021. Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbero dei motivi molto chiari. Scardina è in silenzio, preferisce non parla della sua vita privata. Tutto resta top secret. Anche il suo passato amoroso con Diletta Leotta (si è trattato di un flirt lampo) non trova spazio. Silenzio totale, anche perché la Leotta è al settimo cielo con Can Yaman.

Sempre secondo il settimanale Chi i motivi dell’addio tra Cristina Buccino e Daniele Scardina sarebbe causati dal comportamento di Scardina, che non sarebbe stato intenzionato a dare il via a una relazione importante e duratura. Ma il condizionale, in questo caso, è d’obbligo. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che la storia fra loro è durata meno del tempo di un match. La crisi tra King Toretto e Cristina era nell’aria da tempo. Ed era stata annunciata da Diva e donna. Oggi tutto trova la conferma dalle parole di Signorini.

