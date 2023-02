Omnibus, Fabio Rampelli si sfoga: nei sondaggi fate le domande giuste

24 febbraio 2023 a

Gli italiani sono contro la guerra in Ucraina. Pare sia questo l'esito degli ultimi sondaggi sul tema. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "Omnibus" andata in onda venerdì 24 febbraio su La7. Ospite in studio era Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia che, però, ha messo in evidenza l'importanza di porre le domande giuste. Anche e soprattutto nei sondaggi. Modificando le domande, infatti, si otterrebbero risposte ben diverse dagli italiani.

"Anch'io sono contro la guerra - ha spiegato Fabio Rampelli durante la trasmissione di La7 - Nei sondaggi bisogna porre le domande nei toni e nei termini giusti. Se nei sondaggi fosse chiesto agli italiani se ritengono giusto che l'Italia aiuti i bambini e le donne ucraine e salvi vite attraverso tutti gli strumenti che consentano di difendersi secondo me i risultati sarebbero ben diversi. Chiedere se si è favorevoli o contrari alla guerra è una modalità tendenziosa. In questo caso il pacifismo corrisponderebbe al diritto dei russi di bombardare e uccidere la popolazione civile dell'Ucraina. Voltarsi dall'altra parte sarebbe cinico e irresponsabile".