Omnibus, Dario Fabbri svela la strategia di Putin sull'offensiva di primavera

Si avvicina il primo anniversario della guerra in Ucraina. A fare il punto della situazione ci pensa Dario Fabbri, direttore di "Domino", che anticipa quali saranno le mosse dei protagonisti sullo scacchiere internazionale. Se n'è parlato durante la puntata di "Omnibus" in onda il 17 febbraio su La7. Nei prossimi giorni, infatti, Joe Biden parlerà agli Alleati in Polonia e Vladimir Putin terrà un discorso davanti al Parlamento russo.

"Sono curioso di vedere se Joe Biden userà gli stessi toni che ha usato un anno fa proprio in Polonia quando ha detto che Vladimir Putin se ne doveva andare e lasciò presagire una sorta di cambio di regime al Cremlino - ha detto Fabbri nel corso di Omnibus - Vediamo se questo tono sarà mantenuto e che altri tipi di promesse potrà fare. Il discorso di Putin sarà ancora più cruciale perché da lui ci si aspettano almeno due dati: innanzitutto vedremo se continuerà a chiamarla operazione speciale o guerra. E poi dovrebbe annunciare un'ulteriore mobilitazione. Finora ha mandato al fronte 350 mila uomini ma si dovrebbe arrivare a un totale di mezzo milione di soldati in quella che lui chiama una vera e propria offensiva di primavera".