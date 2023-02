Stasera Italia, “non è un piano di pace”. Dassù disintegra la Cina

24 febbraio 2023 a

“C’è qualche speranza o c’è qualche possibilità che si possa arrivare alla pace dopo il piano in dodici punti presentato nelle ultime ore dalla Cina?”. La domanda è rivolta a Marta Dassù, politologa e storica, nel corso dell’edizione del 24 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. “Quello della Cina non lo chiamerei un piano di pace, perché - sottolinea Dassù - non lo è. Sono 12 punti in cui la Cina definisce il suo approccio generale a questa guerra tra Ucraina e Russia, ma sono punti molto discutibili. Da una parte si riconosce il principio della sovranità e dell’integrità territoriale, e questo è importante per la Cina alla luce della questione Taiwan, dall’altra non si chiede il ritiro delle forze russe e si criticano le sanzioni, si critica la Nato”. “La Cina cerca di barcamenarsi fra il suo interesse a tenersi stretto l’alleato che ha e che ormai è un suo junior partner, cioè la Russia, dall’altra vuole difendere i suoi rapporti economici con i Paesi occidentali e gli Usa”, la chiosa di Dassù.