Coffee Break, Friedman boccia Biden e svela: così la Cina sfrutta la Russia

Alan Friedman, giornalista e scrittore, è ospite della puntata del 24 febbraio di Coffee Break, talk show mattutino di La7 condotto da Andrea Pancani, e analizza l’attuale situazione geopolitica, non soltanto soffermandosi sulla guerra in Ucraina, ma toccando in particolare la tematica dei rapporti tra Usa e Cina: “Nel contesto globale di una scena politica internazionale che è stata molto danneggiata, turbata ed è in fase di cambiamento c’è la Cina che si comporta da opportunista, ha un potere crescente, sarà la superpotenza economica del 21° secolo, tra 10-20 anni. È naturale che con Joe Biden che mette la Nato e l’Occidente contro l’invasione di Vladimir Putin e allo stesso tempo ha provocato Xi Jinping e la Cina su Taiwan, più gli americani provocano la Cina e più il problema cresce, si commette un errore. Più viene provocata e più la Cina aiuterà la Russia, non perché c’è un nesso tra Putin e Xi, ma lui sfrutta la Russia e sfrutta le opportunità per ingrandire la Cina. Putin - conclude Friedman - deve salvare la faccia, non si può permettere di perdere. Credo che avremo un vincitore tra qui e l’autunno, ma sarà una guerra itinerante e semi-congelata”.