Chiara Ferragni e Fedez paparazzati a Milano. Che succede dopo la crisi a Sanremo 2023

Nessuna crisi. Fedez e la Ferragni insieme: come prima, più di prima. Ora il rapper e l'influencer - che pare abbiano vissuto un momento turbolento - sono stati fotografati da Alberto Dandolo. Si tratta di uno scoop che sta facendo il giro della Rete. I Ferragnez sono stati "pizzicati" a Milano nel corso della fashion week, si tratta di una vera bomba. Ma riavvolgiamo il nastro.

Durante Sanremo, Fedez e la Ferragni sono stati protagonisti: lui per il bacio con Rosa Chemical, lei con la co-conduzione nel corso della prima e ultima serata. Poi, dopo quella finalissima indimenticabile, Fedez è sparito dai social per comparire in occasione del suo podcast con un'evidente balbuzie. Ora la foto di Dandolo mette fine alle voci sulla presunta crisi: i Ferragnez sono felicissimi. La domanda che, però, fa Dandolo sui social è chiarissima: dove sono i paparazzi? In definitiva, nessun fotografo si è reso conto che i Ferragnez erano insieme nell'affollatissima Milano? Mistero. "Ah, saperlo...", direbbe Dandolo.