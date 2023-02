Cosa ha detto Fedez a Mario Giordano, Nicola Porro distrugge il rapper

23 febbraio 2023 a

Nicola Porro si schiera con Mario Giordano e punge Fedez. Partiamo dall’antefatto: il rapper e imprenditore, nel corso di una diretta Instagram, ha fatto ascoltare la registrazione in cui una giornalista della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro” ammetteva di aver chiesto se fosse omosessuale ai suoi amici e conoscenti dopo l’arcinoto bacio con la cantante Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Nei video successivi, Fedez ha preso in giro il conduttore Mario Giordano imitandone la voce stridula e chiedendo di fare un’inchiesta per scoprire se avesse “ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, se lo domandano in tanti”.

A stretto giro, il giornalista Mediaset ha negato di aver impegnato la sua redazione in una simile inchiesta e durante la puntata di “Fuori dal Coro”, martedì 21 febbraio, ha riposto alle sgradevoli allusioni del marito di Chiara Ferragni: “Per la voce ho sofferto tanto, mi stupisco di lei Fedez, paladino dei diritti…”.

Ebbene, oggi scende in campo Nicola Porro. Nella consueta video-rassegna, il conduttore del programma “Quarta Repubblica” ha sottolineato che nessuno, nemmeno i noti paladini del “politicamente corretto” e del mondo progressista, si sono schierati pubblicamente a favore di Mario Giordano “pesantemente insultato da Fedez” e ha chiosato: “Questa è la loro cultura, per cui Giordano è uno sporco giornalista di destra e Fedez è un influencer ricchissimo di sinistra che a loro piace”.