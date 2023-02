Controcorrente, rivelazione di Capuozzo su Putin: l'alibi per scatenare l'offensiva

22 febbraio 2023 a

Si continua a discutere della guerra in Ucraina nel corso dell’edizione del 22 febbraio di Controcorrente, il programma televisivo del mercoledì sera su Rete4 con Veronica Gentili alla conduzione. Tra gli ospiti appare il giornalista ed inviato di guerra Toni Capuozzo, che dà una propria lettura sulle prossime mosse della Russia nel conflitto con Kiev: “Vladimir Putin si impegna a non scatenare un'offensiva perché vuole lasciare spazio all'iniziativa di pace della Cina. Se questo piano di pace venisse guardato con indifferenza Putin avrebbe l'alibi per scatenare un’offensiva”.

Un altro degli ospiti di Gentili è Moni Ovadia, che si concentra principalmente sulle colpe della Nato che hanno portato alla reazione di Mosca, tirando fuori una delle contraddizione del patto atlantico: “La Nato si è avvicinata sempre di più al confine russo fino a lambirlo. Se l’Alleanza Atlantica difende i valori di libertà e democrazia perché la Turchia ne fa parte? Perché non vengono mandate armi al popolo curdo?”.