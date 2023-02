Stasera Italia, da Rampini il sonoro schiaffo a Putin: che uomo è oggi

22 febbraio 2023 a

Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera, è ospite della puntata del 22 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Barbara Palombelli come conduttrice, e si scaglia contro Vladimir Putin e i suoi progetti di conquista dell’Ucraina, che ad un anno dall’inizio dell’invasione non sono andati in porto: “Putin si aspettava che l’Occidente si sarebbe spappolato e diviso, si aspettava che tutti i Paesi europei fossero totalmente ricattabili con l’arma del gas e che quindi non avrebbero osato prendere delle posizioni dure sull’invasione, si aspettava che almeno una parte del popolo ucraino lo ricevesse come un liberatore. Ma non ha capito niente dell’Ucraina, ma anche di noi, ha anche sbagliato la sua analisi su quello che è oggi l’Occidente. Oggi è un uomo che ha perso il suo capitale di influenza che poteva spendere per ricostruire l'impero russo, è a livello zero. Un anno fa in questa data lui stava ricominciando a ricostruire l’impero russo, decidendo che poteva essere lui il padrone del futuro dell’Ucraina”.