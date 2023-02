Lapo Elkann travolto dai debiti: 40 milioni per salvare l'azienda di lifestyle

22 febbraio 2023 a

a

a

L’avventura imprenditoriale di Lapo Elkann nel mondo degli occhiali e del lifestyle non è stata un successo fino ad oggi. A fare i conti in tasca al rampollo della famiglia Agnelli e alla sua Italia Indipendent, azienda quotata a Piazza Affari, è Milano Finanza che riferisce come siano stati necessari circa 40 milioni di euro di versamenti in sei anni per far fronte ai debiti dell’impresa. In particolare l’ultima volta che Elkann ha dovuto mettere mano al portafogli ha dovuto sborsare 12,8 milioni per salvare la sua società. “Italia Indipendent, travolta dai debiti ha raggiunto un accordo con i creditori, approvato al 99%, sul piano di ristrutturazione del gruppo che prevede appunto ‘l’apporto di risorse finanziarie esterne messe a disposizione dall’azionista di maggioranza di IIG’ ( Italia Independent Group), cioè Lapo Elkann, che ne è anche presidente” si legge sul quotidiano economico.

Inchiesta Prisma, Dybala interrogato dalla Gdf: cosa rischia

Viene inoltre spiegato che il versamento di quasi 13 milioni di Lapo è un prestito, eventualmente da rimborsare per ultimo, una volta soddisfatti tutti gli altri creditori. Italia Independent ha detto basta con la produzione degli occhiali “il cui mercato è stato particolarmente impattato dalle chiusure per Covid, trasformandola in attività di utilizzo del brand ‘Italia Independent’ e ‘Laps’, anche su licenza. Per questo motivo sono state avviate le procedura di licenziamento dei 29 dipendenti”. Infine viene fatto presente che nella semestrale 2022 l’azienda registrava perdite portate a nuovo per 65 milioni e debiti per circa 20 milioni, mentre la controllata aveva un patrimonio negativo per 22,4 milioni di euro.