Fedez-Chiara Ferragni, sui social la foto che rivela la crisi

Valentina Bertoli 19 febbraio 2023 a

a

a

Una decisione drastica, un silenzio inatteso: la coppia più social d’Italia, composta dall’influencer Chiara Ferragni e dal rapper Fedez, non si mostra sul web dall’ultima serata del Festival di Sanremo. Si vocifera che i due stiano affrontando un’aspra crisi a causa del bacio di lui con il concorrente Rosa Chemical. Finzione o fondo di verità? Colpo di gossip o smarrimento di sentimenti? Mentre giornali e utenti ricostruiscono trame da film, spunta una foto incriminata. L’imprenditrice digitale, come sempre pronta a postare gli scatti del giorno, si riprende in ascensore per mostrare il look. Ai fan non sfugge un dettaglio rivelatore.

La saga dei “Ferragnez” non si arresta. Tra grandi scoop e scottanti rivelazioni, Chiara Ferragni e Fedez catalizzano l’attenzione di tutto il Paese. Grandi protagonisti della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, l’influencer e il cantante di Rozzano sono ora chiacchieratissimi per una presunta crisi. Sembrerebbe infatti che i due, dopo l’inaspettato bacio tra il rapper e Rosa Chemical, scattato in prima serata e di fronte a una platea concentrata, abbiano messo in discussione il loro matrimonio. Se per alcuni si tratta di una messinscena, per altri la sparizione prolungata dai social non è un buon segno. Dopo la finalissima di Sanremo 2023 è scoppiato un vero e proprio caso.

Fedez oltre ogni limite, raffica di insulti a Giordano: "Testa di ca**o perché..."

Sul web è circolato un video in cui marito e moglie battibeccano in scena dopo l’amplesso simulato da lui con l’autore del brano “Made in Italy”. Probabilmente l’imprenditrice digitale è rimasta scossa dalla scena che ha catapultato il marito nell’occhio del ciclone o forse è solo dispiaciuta del fatto che lui le abbia rubato la scena. Ipotesi a parte, a suggerire risposte sono le numerose indiscrezioni. Si parla di un inaspettato stop alle riprese della seconda stagione delle serie “The Ferragnez”, che potrebbe quindi slittare alla fine dell’estate. A sconvolgere la schiera di fan della coppia è, però, uno scatto postato dall’influencer. Seriosa e sola in ascensore, la trentacinquenne si spara una foto allo specchio. Alla mano mancano fede ed anello di fidanzamento. Coincidenza o prova del nove? Resta tutto da scoprire.