Fedez contro Mario Giordano: "Nello scroto...". Insulti choc su Fuori dal coro

Dopo giorni di insolito silenzio social a seguito delle polemiche per il bacio e l'amplesso simulato con Rosa Chemical al Festival di Sanremo che sarebbe alla base di presunti dissapori con la moglie Chiara Ferragni, Fedez torna a palare con una serie di storie su Instagram in cui si scaglia contro la trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro e il suo conduttore Mario Giordano. Una giornalista del programma Mediaset in questi giorni avrebbe lavorato su un servizio sulla vicenda, circostanza che ha mandato su tutte le furie il rapper che travolge di insulti Giordano: "Ha ancora i testicoli attaccati allo scroto?".

Il rapper manda sui social frammenti della conversazione con la cronista di Fuori dal coro, poi si rivolge direttamente ai suoi numerosi follower: "La giornalista d'inchiesta - dice con sarcasmo - di Fuori del coro ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se io sia omosessuale o se ho cose da nascondere... Ecco cara giornalista, io non sono omosessuale se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo di inchiesta mal si concilia con inchieste del ca**o tipo queste", sbotta il rapper che poi si rivolge al direttore del programma: "Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro: per me siete la cloaca nel giornalismo e fate schifo al ca**o", attacca ancora Fedez. Il rapper si chiede se la priorità del programma sia fare "un'inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno...", poi alza il tiro degli insulti: "È perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti che siete presi male? Mario Giordanino, che testa di ca**o".

In un'altra story Fedez spiega che non vuole divulgare sui social il nome della giornalista di Fuori dal coro (di cui tuttavia fa ascoltare la voce) che sarebbe presa di mira dai suoi tanti follower: "Non lo faccio perché sennò piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio, quindi va bene così. Non vedo l'ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se era gay quando era adolescente". Poi l'ultimo affondo oltre i limiti a Giordano: "Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal coro, potete farne una per me? - afferma Fedez - Vi chiedo per favore, voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto, me lo domando da una vita...".

Un attacco alzo zero al quale Giordano risponde con una dichiarazione rilanciata dagli account social di Fuori dal coro: "Caro Fedez ti sei sbagliato, Fuori dal coro non ha mandato nessun giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi dispiace di deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate. E nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti". Parole a cui Fedez replica a sua volta con una risata a commento, e rilanciando uno stralcio della conversazione con la giornalista.