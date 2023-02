Ciclone Sgarbi su Ferragni: "Inetta e analfabeta". E rivela chi può guidare la Rai

13 febbraio 2023 a

La Rai nel mirino del governo dopo un Festival di Sanremo in cui le canzoni sono passate in secondo piano rispetto agli attacchi politici alla maggioranza. Tra la foto di Galeazzo Bignami strappata da Fedez, gli attacchi all'Italia razzista di Paola Egonu e i messaggi della propaganda arcobaleno, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, spara a zero sulla Rai: "I vertici non hanno controllato, serve una svolta culturale Bisognerebbe dire che ciò che si è visto è inadeguato, di quattro serate non resta nulla".

Insomma, i vertici Rai "devono andare a casa" perché questo Sanremo "è stato un fallimento culturale totale", afferma il critico d'arte in una intervista a La Stampa. "Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare", "serve una svolta di carattere" attacca Sgarbi.

Per il sottosegretario il Festival è stato "miserabile, insensato, insignificante, infantile", un giudizio generale che travalica quello politico: "La destra dovrebbe dire 'quello che abbiamo visto non era contro di noi, era inadeguato'. Pessimo". La foto strappata è stato un gesto "infantile": "Perché consentire che un uomo di governo sia irriso da Fedez? Un livello di politica troppo basso".

Insomma, "non si può scambiare la cultura con Benigni, Fedez e Ferragni". Per la direzione del festival meglio "Morgan, un ponte fra musica classica e contemporanea: meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez". Per la presidenza "Paolo Mieli, un uomo che abbia equidistanza. Al posto di Fuortes bisogna puntare in alto: Corrado Augias, Geminello Alvi, Roberto Andò, Emma Dante, Toni Servillo, Giorgio Montefoschi..." è il toto-Rai di Sgarbi. Che riserva il giudizio peggiore per Chiara Ferragni a cui in pagella affibbia un due: "Analfabetismo funzionale. Una inetta. Una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l'italiano. Mai visto niente di simile. Sarebbe stata meglio Elly Schlein", è la stoccata di Sgarbi. Il marito Fedez invece è "buono come spalla", "pessimo ma non è un incapace totale, come la moglie".