Pregliasco scaccia ogni dubbio sulle regionali: “Qualunque alleanza di sinistra avrebbe perso”

Il centrodestra sbanca alle elezioni regionali, rafforzando di fatto, come commenta subito la premier Giorgia Meloni, “l’azione del governo”. Nel Lazio e in Lombardia i rispettivi candidati, Francesco Rocca e Attilio Fontana, sfondano quota 50% e confermano quanto pronosticato già dalle prime proiezioni. Il dato più sconcertante? L’astensionismo: vota appena il 40% degli elettori. Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend ed analista politico, commenta a caldo i risultati elettorali del campo largo e non lascia spazio alle interpretazioni: “Nel Lazio qualunque alleanza avrebbe avuto difficoltà”.

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio i cittadini del Lazio sono stati chiamati a votare per eleggere il nuovo governatore e rinnovare il consiglio regionale. A trionfare è stato Francesco Rocca, candidato del centrodestra. A spoglio concluso, con tutte le 2.601 sezioni scrutinate, a Roma Rocca ha ottenuto il 45,92% dei voti. Gli elettori si sono dimostrati saturi e il disinteresse per le Regionali è risultato evidente. A “Omnibus”, talk di politica ed attualità, Lorenzo Pregliasco, sondaggista e direttore di YouTrend, analizza attentamente i flussi elettorali e chiarisce il perché dei risultati ottenuti dal campo largo. “Il paradosso delle elezioni Regionali, che hanno un turno unico e vedono vincere chi arriva primo, è che è indispensabile avere un campo più ampio di quello che abbiamo visto in entrambe le regioni. Questo campo, però, è difficile da costruire”.

L’analista politico ha continuato, provando ad avvalorare la sua tesi aggiungendo un elemento interessante: “Un’intesa è indispensabile, ma mi chiedo su quali punti si possa trovare”. Poi la conduttrice Gaia Tortora ha chiesto al suo interlocutore di soffermarsi meglio sugli esiti del Terzo Polo e del Movimento 5 Stelle, facendo leva sulla questione del radicamento territoriale. Il direttore di YouTrend ha risposto senza dubitare: “Quando ragioniamo delle intese del centrosinistra, non dimentichiamoci che il centrodestra ha avuto la maggioranza assoluta. Qualunque tipo di alleanza avrebbe avuto difficoltà a vincere. Poi è vero che alle Regionali il Movimento 5 stelle soffre da sempre. Con un’alleanza così bassa vengono premiati i partiti più solidi”.