Juventus, Elkann ammutolisce Evelina Cristillin: “Ingrata, non c'entra NIENTE con la Famiglia”

15 febbraio 2023 a

a

a

La situazione in casa Juventus è incandescente e scoppia il caos pure sui social network. Ad infiammare i tifosi bianconeri è Lapo Elkann, per cui si era vociferato un futuro da presidente del club dopo l’addio del cugino Andrea Agnelli, che ha attaccato frontalmente Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA. A scatenare la reazione di Elkann è un utente che lo ha tirato in ballo su Twitter: “Caro Lapo l’amore per la Juventus nasce da piccoli, cresce tra vittorie e sconfitte e, checché ne dica la tua vecchia amica, oggi amica di Ceferin, i bambini non smetteranno di amare la Vecchia Signora #FinoAllaFine”. Il riferimento a Christillin è evidente e il rampollo della casata piemontese replica durissimo: “Non conta niente troppa gente parla a vanvera purtroppo”.

Inizia la guerra per l'eredità tra Margherita Agnelli e i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann

La discussione continua e interviene un altro utente: “Ah pensa che 1 mese fa pure Paolo Bertolucci riportava le parole della Christillin ironizzando sulla Juve e alla mia obiezione su cose da novella 2000 mi disse che la Christillin era persona assolutamente attendibile della famiglia”. Parole che portano ad un altro rimbrotto di Elkann: “Non c’entra NIENTE con la Famiglia”. In seguito i toni si fanno ancora più alti, con un ultimo messaggio social di Lapo Elkann rivolto alla dirigente: “Tanta gente ama parlare per mostrasi bisogna parlare con i fatti cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino lei se lo è scordato questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona”.