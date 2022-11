Inizia in tribunale la "guerra" per l'eredità tra Margherita Agnelli e i tre figli John, Lapo e Ginevra Elkann

07 novembre 2022 a

a

a

Si è aperta davanti al giudice civile Nicoletta Aloj l’udienza che vede Margherita Agnelli de Pahlen contro i tre figli, John, Lapo e Ginevra Elkann. Oggetto del contendere l’eredità della vedova di Giovanni Agnelli, Marella, deceduta nel 2019 che designato i tre nipoti suoi unici eredi.

Caso Juventus, nell'inchiesta spuntano le prime intercettazioni

Margherita lamenta di essere stata esclusa dall’eredità della madre. In particolare, in discussione il patto successorio firmato dopo la morte dell’Avvocato nel 2004 in cui Margherita Agnelli a fronte di una liquidazione rinunciava a ogni pretesa ereditaria. Al centro delle rivendicazioni di Margherita la partecipazione azionaria nella Dicembre, società che controlla il 38% della Giovanni Agnelli Bv che controlla Exor, la holding d’investimenti della famiglia Agnelli. All’udienza, che si svolge a porte chiuse, sono presenti gli avvocati delle parti, per i tre fratelli Elkann i legali Carlo Re ed Eugenio Barcellona, per Margherita Dario Trevisan.