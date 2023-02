DiMartedì, Di Battista come Berlusconi: “Zelensky ostacolo alla pace”

Valentina Bertoli 15 febbraio 2023 a

Tre giorni fa Silvio Berlusconi ha attaccato il presidente ucraino Zelensky per la sua ostinazione nella difesa dei territori del Donbass. Poi il leader di Forza Italia ha fatto dietrofront e, attraverso un lungo post Instagram, ha spiegato la sua posizione rispetto al conflitto russo-ucraino: “Io sono sempre stato e sto dalla parte della pace”. Le parole del Cavaliere hanno creato parecchio clamore tanto da scuotere anche l’attivista Alessandro Di Battista che, ospite a “DiMartedì”, si toglie un sassolino dalla scarpa e lancia una provocazione: “Se lo avessi detto io, Alessandro Sallusti mi avrebbe sparato”.

Le parole del leader di Forza Italia su Zelensky e la guerra tra Russia ed Ucraina hanno scatenato parecchio malumore nella maggioranza e a Bruxelles. Dopo l’attacco del vicepresidente del Partito popolare europeo Andrzej Halicki, è Silvio Berlusconi stesso a smorzare le polemiche. Con un lungo post su Instagram, il Cavaliere corregge il tiro e difende le sue idee: “Io sono sempre stato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace. La mia speranza è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa guerra molto pericolosa per tutti noi. Ho semplicemente suggerito un grande piano Marshall dell’Occidente per la ricostruzione dell’Ucraina”. A “DiMartedì”, seguito talk-show di LA7, Alessandro Di Battista esprime la sua opinione su quanto pronunciato e scritto da Berlusconi. L’ex attivista del Movimento 5 Stelle non si trattiene e dice: “Se io avessi pronunciato queste frasi, Sallusti o coloro che difendono Berlusconi mi avrebbero sparato”.

Poi ha spiegato meglio: “Io ho sempre condannato l’invasione russa. Sono dell’idea che Volodymyr Zelensky sia un ostacolo alla pace. È questo che ha detto Berlusconi. È un concetto ampiamente condiviso nella pubblica opinione italiana. Lui, grazie a sondaggisti, ha voluto dire questa cosa. Forse per riprendersi una scena che non ha più, forse per amicizia con Vladimir Putin, non lo so”.