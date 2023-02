L'aria che tira, Feltri senza filtri su Zelensky: "È un accattone"

15 febbraio 2023 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky andando in giro per il mondo a chiedere aiuti e armi per difendersi dall'invasione russa si comporta da "accattone". Vittorio Feltri interviene così nel corso de L'aria che tira, su La7, commentando la polemica per le parole di Silvio Berlusconi sul conflitto ucraino. Il direttore editoriale di Libero dall'inizio del conflitto non è mai stato tenero nei confronti del leader ucraino. "Mi sembra il caso di finirla questa guerra ma è molto difficile. Sulla carta Vladimir Putin li ha addosso tutti, è difficile che possa accettare dei colloqui finalizzati alla pace. In sostanza siamo nel caos", commenta Feltri.

Goffredo Buccini del Corriere della sera sulla definizione di "accattonaggio" a Zelensky, ricorda come ne '47-48 la futura premier israeliana Golda Meir fosse andata negli Usa per chiedere soldi per formare l'esercito del nascente Stato ebraico, "e tornò tra gli applausi". Insomma, "c'è accattonaggio e accattonaggio", afferma il giornalista. "Sempre un accattone è", ribatte Feltri, con Buccini che si arrende: "Accattone, come Golda Meir...".