In Onda, Concita De Gregorio contro Silvio Berlusconi

All'uscita dal suo seggio a Milano, Silvio Berlusconi pronuncia parole di fuoco contro il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. In sintesi, il presidente di Forza Italia attacca Volodymyr Zelensky e assicura che, se il premier italiano fosse lui, non parlerebbe con Zelensky.

"Se fossi premier non parlerei con lui". Berlusconi contro Zelensky

Berlusconi non ha fatto in tempo a parlare che Concita De Gregorio, nella puntata di In Onda del 12 febbraio, ha affilato gli artigli e ha sferrato il suo attacco complottista al leader azzurro. "Berlusconi non ci ha deluso - ha detto la giornalista nello studio di In Onda - Questo retroillumina la polemica delle Primarie scorse". Ma non è finita qui. De Gregorio è convinta anche di svelare retroscena sullo stesso centrodestra. "E' chiaro cosa accade nella maggioranza - ha detto De Gregorio - con Salvini e Berlusconi che la pensano diversamente dal premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha detto di essere amareggiata per l'assenza di Zelensky al Festival".