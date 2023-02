Caso Berlusconi, Licia Ronzulli sputa veleno contro Letizia Moratti

Giada Oricchio 06 febbraio 2023 a

a

a

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio si voterà il presidente della Regione Lombardia. Il centrodestra sostiene l’uscente Attilio Fontana, ma secondo un retroscena pubblicato oggi “La Repubblica”, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, avrebbe preferito appoggiare Letizia Moratti, l’ex vicepresidente regionale che ha rotto con Fontana e si è candidata con il Terzo Polo (Azione-Italia Viva). Perché il Cavaliere la sosterrebbe? Perché non ama politicamente Giorgia Meloni e teme che, dopo le elezioni, la coalizione si sbilanci ancor di più a favore di Fratelli d’Italia.

Nel pomeriggio, la già sindaca di Milano ha ringraziato il fondatore di Mediaset, ma a stretto giro Licia Ronzulli le ha fatto capire di levarsi i grilli dalla testa: il dietro le quinte del quotidiano sarebbe infondato. La capogruppo dei senatori forzisti ha rilasciato dichiarazioni di fuoco: “Letizia Moratti eviti di ringraziare Berlusconi, a proprio uso e consumo, per pensieri e parole mai pronunciate, né pensate, dal presidente. Piuttosto, si scusi con lui per aver rinnegato la sua storia e tutto quello che ha ricevuto da Forza Italia e dal centrodestra in questi anni”.

E senza pietà ha aggiunto: “Un tradimento consumato per il capriccio di una ricca signora, annoiata e in cerca di una poltrona. Provo tristezza per la signora Moratti, costretta a comportarsi come una qualsiasi sciacalla. Mi ricorda tanto la scivolata sul furgone rubato e la diffamazione a Pisapia che le fece perdere le elezioni. Il lupo perde il pelo ma non il vizio?”.

Ronzulli non ha perdonato all’assessora alla Sanità della Regione Lombardia di essersi dimessa dal suo ruolo polemizzando proprio con quel centrodestra a cui deve tutti i suoi incarichi politici. Per FI, Lega e FdI è stata una pugnalata alle spalle imperdonabile.