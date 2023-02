Stasera Italia, Ghisleri affonda la sinistra dopo le regionali: “Non c'è una presenza”

13 febbraio 2023 a

Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, è stata ospite dell’edizione del 13 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, ed è stata interrogata sulle elezioni regionali che si sono tenute nel Lazio e in Lombardia, un appuntamento elettorale in cui ha trionfato il centrodestra, riuscendo ad arrivare sopra il 50% con i governatori Francesco Rocca ed Attilio Fontana: “Da quello che si vede manca una presenza della sinistra e del centrosinistra. Un po’ i motivi sono stati detti, ad esempio c’è stata una comunicazione confusa tra le due regioni, secondariamente non è stata sufficientemente reclamizzata questa elezioni. Quando facevamo le rilevazioni per i sondaggi in molti non sapevano che ci sarebbero state le elezioni, è un dato fondamentale che si è evidenziato sia nel Lazio e che in Lombardia”.