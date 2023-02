 Stasera Italia, Feltri: perché c'è stata una bassa affluenza alle elezioni regionali 2023

13 febbraio 2023 a

Uno dei dati emersi dalle elezioni regionali che si sono tenuto tra il 12 e il 13 febbraio in Lazio e Lombardia è quello della scarsa affluenza ai seggi, con numeri che hanno allarmato tutti. A risaltare su tutti c’è ad esempio quello dei voti a Roma, dove si è recato alle urne soltanto il 33% degli aventi diritto. Per commentare tale situazione e i possibili motivi che hanno spinto i cittadini a restare a casa e a snobbare l’appuntamento elettorale è Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, ospite della puntata del 13 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che viene condotto da Barbara Palombelli: “Sono contentissimo che il centrodestra abbia ribadito la vittoria di settembre. Direi che il fatto che ci sia stata un’affluenza piuttosto bassa ai seggi sia proprio dovuta al fatto che si è votato a settembre, dove i giochi erano già fatti. Le elezioni regionali sono diventate quasi un’appendice, anche perché la maggior parte degli elettori non sa quali siano le attribuzioni delle regioni”.