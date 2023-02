Stasera Italia, “risultati superiori alle aspettative”. Sorgi svela i veri vincitori delle elezioni regionali

13 febbraio 2023 a

Le elezioni regionali del 2023 nella Lombardia e nel Lazio sono pronte ad essere messe in archivio, ma prima Marcello Sorgi, editorialista ed ex direttore de La Stampa, tira fuori i nomi dei veri vincitori rispetto alle aspettative delle ore precedenti al voto. Il giornalista, ospite di Barbara Palombelli nel corso della puntata del 13 febbraio di Stasera Italia su Rete4, fa i nomi di chi può sorridere: “Adesso si possono dire, ma alla vigilia erano segreti. In quei giorni circolavano dei sondaggi disastrosi per Forza Italia, soprattutto in Lombardia, dove era data sotto al 5%, anche sulla Lega. Però la Lega alla vigilia aveva avuto l’aiuto dato dall’approvazione in Consiglio dei ministri del progetto di riforma dell’Autonomia differenziata, mentre Forza Italia si era un po’ trovata a corto di argomenti. Quindi i risultati di questi due partiti sono stati superiori alle aspettative”.