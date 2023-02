Sanremo 2023, Madame svela la verità sul gossip con Anna Oxa

12 febbraio 2023 a

E' stato uno dei gossip che ha tenuto banco a Sanremo 2023. Il presunto rapporto "difficile" tra Madame e Anna Oxa ha fatto discutere tutti quelli che hanno seguito il Festival nell'ultima settimana. Dopo la fine della kermesse, però, è intervenuta la stessa Madame a fare chiarezza su tutta la vicenda.

«Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine - è quanto tiene a specificare la cantante Madame, riferendosi alle voci di un presunto litigio nel dietro le quinte del Festival di Sanremo con Anna Oxa - Mi spiace rompere il sogno del gossip - ha specificato l’artista veneta sui social - mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica».