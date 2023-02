Sanremo 2023, la provocazione di Adriano Celentano: non potrò più tornare in tv

12 febbraio 2023 a

Sanremo 2023, Adriano Celentano ci va giù pesante e, dopo le polemiche legate al Festival, fa un'amara riflessione sull'ipotesi di un suo ritorno in televisione. Il Molleggiato non ci pensa su due volte e, dopo la lettura dei giornali, ritiene ancora più complicata un suo nuovo sì al piccolo schermo. Ma cos'ha detto Celentano?: "Come al solito, ho letto i giornali...Ora è certo: non potrò più tornare in televisione». Così Celentano sul suo profilo Instagram. Il "Molleggiato" non lo nomina ma il riferimento sembra chiaro alle polemiche sul Festival di Sanremo.

E pensare che, nei giorni scorsi, Celentano aveva avuto parole positive per Amadeus. «Bravo Amedeo! Anche sta volta hai lasciato il segno!» La promozione del Sanremo 2023 di Amadeus arriva da Adriano Celentano, che sul suo profilo Instagram, pubblica un post in cui sottolinea alcuni dei momenti per cui questo Festival gli sta piacendo. Celentano loda «la gigantesca partenza a razzo col bellissimo discorso di Benigni sull’affascinante "sorella" del simpatico Mattarella (il riferimento naturalmente è alla Costituzione, ndr.)». «Non era mai successo ma solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo», sottolinea. «Per non parlare poi di quello che resterà l’attimo più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai tre Magnifici, Morandi, Al Bano, Ranieri», aggiunge.

Quanto al cast in gara, «I cantanti, devo dire, tutti bravi». Non manca però una bacchettata a Blanco di cui cita le imprese senza nominarlo: «Ma cosa è successo...? Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato... però i fiori...». Celentano non fa mancare il suo "endorsement" al favorito della vigilia: «Fortissimo Mengoni...!», scrive. «Ma - prosegue - la grande novità di quest’anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical)», sottolinea. Poi, il dilemma finale: «Bravo Amedeo!!! Devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai l’anno venturo per superarti...!?!». Ma a questo punto viene da chiedersi: Amadeus ci sarà anche l'anno prossimo?