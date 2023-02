Sanremo 2023, Porro sbrocca con Fedez: "Sconvoltone, che ca**o fai?"

09 febbraio 2023 a

La doppia morale di Fedez che sul palco del Festival di Sanremo strappa l'arcinota foto risalente a quando Galeazzo Bignami, attuale viceministro di Fdi, era un ragazzo e si presentava a un addio al celibato vestito da SS finisce nel mirino di Nicola Porro che fa pelo e contropelo al rapper e alla moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice al fianco di Amadeus. "Imbarazzante per Fedez e per chi ha subito" l'uscita dell'Ariston, dice nella consueta Zuppa di Porro sui social. "Strappa la foto di Bignami quando aveva fatto una carnevalata con un vestito da nazista da ragazzino? A Fedez basterebbe leggere le canzoni in cui parla delle donne e sbattargliele in faccia, ne parla come un rapper trapper" menter la moglie parla di violenza delle donne. "Prima di essere fidanzato avevi qualche uscitina misogina o no?" attacca Porro.

"Loro pensano di convincerci, è una sorta mitridatizzazione del politicamente corretto... Siamo razzisti, maschilisti... e poi questi happy few di sconvoltoni comunisti sul palco ci farà capire per esempio che Bignami è un nazista anche se nulla ha a che fare con il nazismo", sbotta il conduttore di Quarta Repubblica, su Rete 4. "A me non me ne fo**e nulla ama non riesco a capire perché bisogna andare in diretta nazionale a fare un cu*o così a un politico, ma come ca** ti viene in mente?", urla Porro riferendosi direttamente a Fedez: "Ma pensi di essere più accettato nei tuoi circoletti e che nessuno ti sbatta in faccia le canzoni misogine e antifemministe come successo in conferenza stampa?". "Siate liberi", afferma infine Porro rilanciando come un boomerang il messaggio di Ferragni sulla stola del suo abito alla prima serata del Festival. "Siete comunisti da sagra del Primo maggio, non c'è niente da fare" è il climax finale del giornalista.