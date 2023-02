Paola Egonu? "Ha rotto le ba...", Nicola Porro a valanga sulla pallavolista

04 febbraio 2023 a

Paola Egonu "ha veramente rotto le ba**e". Nicola Porro sbotta dopo l'intervista della pallavolista a Vanity Fair, "una lamentela continua" contro l'Italia dipinta come un Paese gretto e razzista. La campionessa idolo della sinistra sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, e ieri ha rilasciato l''intervista che ha suscitato un certo clamore. Ha parlato delle punizioni subite all'asilo e denunciato un razzismo imperante: "Capita che mia mamma chieda un caffè al bar e che glielo servano freddo, che in banca lascino entrare la sua amica bianca ma non lei". E poi le reazioni "non sempre gradevoli" per i baci in pubblico alla sua compagna, e l'affondo sulla maternità: "So già che se mio figlio sarà di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità?".

"Nel giorno in cui l’Economist ci spiega che la nostra democrazia è diventata più fragile per colpa del governo Meloni, dobbiamo sorbirci anche l’intervista di Paola Egonu", tuona Porro sul su sito. Insomma, "Egonu dice di aver vissuto di me**a in questo Paese" razzista "e ovviamente la colpa è della Meloni e dei leghisti. Ma l’eroina della sinistra non si ferma qui: dice che non vuole fare un figlio in Italia perché se nasce nero sarebbe un disastro e se invece nasce mulatto non verrebbe considerato fico né dai neri né dei bianchi", sintetizza il conduttore di Quarta repubblica.

."In un Paese che non vuole avere figli i problemi sono altri. Non una signora di grande successo che fa il suo pianterello su Vanity Fair e tutto il mondo le sta al cospetto", afferma Porro che fa l'esempio di una donna con poche centinaia di euro di pensione e un figlio invalido. Insomma, i problemi sono altri non i lamenti di una donna di successo, è il ragionamento del giornalista. Secondo cui ogni critica di Egonu ha il solo obiettivo di dire che l’Italia è un paese razzista.