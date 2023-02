Sanremo2023, “inammissibile, non c'è libertà”. Bomba Fedez dentro la Rai

09 febbraio 2023 a

Non si spengono le polemiche per l’esibizione di Fedez nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Sulla nave Costa Smeralda il rapper si è esibito in un freestyle, strappando la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da Hitler, prendendosi poi tutte le responsabilità: “La responsabilità di quello che ho fatto è solo mia, la Rai non conosceva il testo di quello che avrei cantato”.

Fedez strappa la foto di Bignami vestito da nazista, a Sanremo il freestyle delle polemiche

Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, si è dissociato dal marito di Chiara Ferragni, anche lei presente sul palco dell’Ariston: “Mi dissocio fortemente dalla performance di Fedez, soprattutto nella gestualità. Un modo che io contesto fortemente e che il servizio pubblico non può ammettere. Non è più libertà e non è più un diritto quando diventa un attacco personale, per di più a un viceministro del nostro Governo che già aveva avuto modo di scusarsi per una cosa del passato. Quindi, e parlo a nome anche dell'ad Fuortes e della presidente Soldi, possiamo dire che quando l'attacco diventa personale - la chiosa di Coletta - non c'è libertà che tenga”.