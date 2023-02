Pippo Baudo sul Festival di Sanremo 2023: spero di resistere fino alla fine

07 febbraio 2023 a

Pippo Baudo fa il suo endorsement su Sanremo 2023. Secondo il re dei presentatori tv gli ingredienti per un successo ci sono tutti. Lui spera solo di resistere davanti alla tv fino alla fine delle serate che, in genere, si concludono molto presto. «Gli elementi per un bel Festival ci sono tutti: spero solo di resistere fino alla fine davanti alla tv ma ci conto perché gli ingredienti sono buoni». È quanto assicura Pippo Baudo, il re dei presentatori del Festival di Sanremo, intervistato dall'AdnKronos. «Speriamo che sia un bel Festival», auspica Baudo. Ma cosa rende "bello" un Festival di Sanremo? «Le canzoni: restano sempre gli ingredienti principali - risponde Baudo - Poi serve anche un buon contorno ma mi pare che il contorno ci sia ed è anche ricco. Ma l’augurio principale è che ci siano belle canzoni, visto che il cast degli artisti in gara è fortissimo, ben assortito, c’è il meglio della musica leggera italiana che si poteva portare a Sanremo».

E inoltre, sottolinea Baudo, «chi non è in gara è fra gli ospiti, dal trio inedito formato da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano a Ornella Vanoni e Gino Paoli, ai Pooh e ai Maneskin. E poi, c’è persino il messaggio di Zelensky che aggancia il Festival all’attualità: anche quando lo conducevo io, si cercava sempre di non estraniare Sanremo dalla realtà».