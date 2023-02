Roberto D'Agostino svela chi ha boicottato Zelensky a Sanremo 2023

07 febbraio 2023 a

Sul video-messaggio di Zelensky a Sanremo si è detto tutto e il contrario di tutto. L'unica cosa certa è che il video-messaggio non ci sarà ma il presidente dell'Ucraina si limiterà a inviare una lettera che verrà letta sul palco da Amadeus durante la serata finale. Ma perché l'idea del video-messaggio di Zelensky è stata inizialmente lanciata e poi affossata? Roberto D'Agostino non ha dubbi e, in un'intervista concessa a Il Giornale, rivela perché a viale Mazzini hanno deciso di bloccare il progetto Zelensky.

Dietro la scelta di non ospitare all'Ariston il video-messaggio di Zelensky, ci sarebbe una sorta di "sabotaggio interno alla Rai per colpire Bruno Vespa". Ma perché Buno Vespa? "Perché l'idea di portare Zelensky sul palco dell'Ariston è di un signore che si chiama Bruno Vespa, oggi accreditato come gran consigliori di Giorgia Meloni per le questioni Rai, e qualche nemico interno gli ha voluto fare lo sgambetto". D'Agostino, poi, condanna la decisione di non ospitare all'Ariston il presidente dell'Ucraina: "Il presidente di uno Stato in guerra, invaso e bombardato - prosegue D'Agostino nell'intervista a Il Giornale - aveva la possibilità di fare un legittimo appello in video, in prima persona, per chiedere aiuti militari ed economici, e invece se gli va bene può al massimo mandare una lettera...Dalla tragedia alla barzelletta".